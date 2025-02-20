Küresel piyasalar karışık seyrederken yatırımcıların odağında Trump'ın açıklamaları var...

Bu hafta otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirten Trump, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etti.

Söz konusu tarife açıklamalarına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürürken ABD basınında çıkan bir haberde, Trump'ın Çin ile daha büyük ve daha iyi bir ticaret anlaşması hedeflediği iddia edildi.

Fed'in 2025 faiz indirimine yönelik tahminler...

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziranda yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanmasına karşın ilk indirim için temmuz ayı öne çıkmayı sürdürdü. Yıl genelinde ise Fed'in iki indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Altın, dolar, petrol...

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52'de, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 107 seviyesinde dengelendi. Güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altının ons fiyatı dün 2 bin 947,02 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 936 dolardan kapandı. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 943 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 75,5 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükseldi. S&P 500 endeksi dün kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Almanya'da bugün açıklanacak veriler Avrupa'nın gidişatına ışık tutacak

Avrupa'da enflasyonla mücadele devam ederken, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da bugün açıklanacak üretici enflasyonu ülkedeki ve bölgedeki gidişat hakkında detaylı bilgi verecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün, AB ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıl dönümü nedeniyle hazırlanan 16'ncı yaptırım paketinde uzlaştığını açıkladı. Tüm detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatına aşamalı bir yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha da katılaştırılacak.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Asya tarafında negatif bir seyir izlenirken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu. Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir süredir devam eden yükseliş bugün yerini satıcılı bir seyre bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 geriledi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,3240 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Günün ekonomi gündemi

10.00 Almanya, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı öncü endeks

18.00 Euro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi