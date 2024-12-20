Küresel piyasalarda satış baskısı sürerken gözler bugün açıklanacak ekonomik verilerde

Donald Trump'ın uygulayacağı olası ekonomi politikaları, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor. Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin hala ekonomide soğumaya işaret etmediğine dikkati çeken analistler, bu sebeple Fed'in yıl boyunca sadece 1 faiz indirimi yapılabileceği ihtimalinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti. Bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının da Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüme

ABD'de açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel şekilde yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti. ABD'de ikinci el konut satışları da kasımda yüzde 4,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı 2.600 dolar seviyesinde dengelenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde önceki kapanışın hemen altında yüzde 4,56'da bulunuyor.

Dolar endeksi yükselişinin 4. gününde

Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi yükselişini 4. iş gününe taşıyarak 108,5 seviyesine ulaştı. Brent petrol ise Çin'deki talebin azalabileceği endişeleriyle son 5 iş gününde gerilerken 72,1 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye devam ederken şu sıralarda 97 bin dolardan işlem görüyor.

Avrupa'nın gündeminde Merkez Bankaları'nın açıklamaları var

Yıllık enflasyonun kasımda yükseldiğine ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceğine dikkati çeken BoE'nin politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından Avrupa borsaları günü düşüşle kapadı.

İsveç Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı. Bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından takip edilirken, Almanya'da bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Japonya'da enflasyon oranı tahminleri yanıltmadı

Asya borsalarında, ABD'den gelen haber akışı ve Japonya ile Çin'deki ekonomik gelişmelerle karışık bir seyir izleniyor. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon kasım ayında tahminlere paralel şekilde yüzde 2,9 olarak açıklandı. BoJ'un yakından takip ettiği çekirdek enflasyon ise kasım ayında yüzde 2,4 oldu.

Bu durum bankanın gelecek yıl faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirse de, dolar/yen paritesi 157 seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor. Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,10 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

TCMB toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,1580 seviyesinden işlem görüyor. TCMB toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.