Küresel piyasaların ana gündem maddesi: ECB'nin para politikası kararları

ECB 2024'ün son para politikası kararını açıklamaya hazırlanırken analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde izleyeceği patika hakkında bilgi verebileceğini vurgulayarak, açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün İsviçre Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Avrupa Birliği, çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar Euro'luk uzun vadeli tahvil ihraç edecek. AB'nin tahvil ihraçlarıyla toplayacağı fonlar, AB'nin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan programı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimleri ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine desteğin sürdürülmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

17-18 Aralık Fed kararları ABD'nin gündeminde

ABD'de enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimal yüzde 98'e yükseldi. Analistler, manşet enflasyondaki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de bugün açıklanacağına dikkati çeken analistler, üretici enflasyonuna ilişkin verilerin Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenlenecek toplantısı öncesi değerlendirilecek son önemli verilerden olacağını aktardı. Bunun yanı sıra, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 367 milyar dolara yükseldi.

Tesla hisselerinde büyük yükseliş

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye yükseldi. Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara çıktı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazandı. Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtmasının ardından yükselen Alphabet'in hisseleri de yüzde 5,5 değer kazandı.

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 5. toplantısında da faiz indirimine giderken, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti. BoC'den yapılan açıklamada, Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 ile ekim ayı projeksiyonunun biraz altında büyüdüğü, dördüncü çeyrek büyümesinin de tahmin edilenden daha zayıf göründüğü aktarıldı.

Altın yükselişinin dördüncü gününde

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1 artışla 2 bin 717 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 715 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı OPEC'in aylık raporunun ardından yüzde 2,1 artışla 73,3 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler paralel gerçekleşmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle Asya Bölgesinde pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal krize yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Analistler, bölgedeki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, siyasal kriz sonrası finansal çevreler tarafından yapılan güven verici açıklamaların ülkede risk iştahının canlı kalmasını desteklediğini kaydetti.

Ekim ayı ödemeler dengesi verileri

Yurt içinde bugün gözler ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8656'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,8730 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 Euro Bölgesi, aralık ayı ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları