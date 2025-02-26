Küresel piyasaların karışık seyrettiği günde gözler Nvidia'nın finansal verilerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Amerikayı koruma altına almak' amacıyla attığını belirttiği ekonomik adımlar, küresel ticarete yönelik belirsizlikleri ve endişeleri artırmaya devam ediyor.

Yakın ticari ilişkileri bulunan ülkelerle ABD'nin tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik kaygılar artarken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. Yatırımcıların dikkati, dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Nvidia ve Tesla hisseleri düşüşte

Bugün bilançosunu yayımlayacak Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'e yakın gerilerken, Broadcom hisseleri yüzde 2,6, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 3,8 ve çip donanımı üreticisi Lam Research hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti. Ayrıca, Avrupa satışlarında keskin bir düşüş bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla düştü.

Fed'in ilk faiz indirimi...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Makroekonomik veri tarafında, New York Fed Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 7 puan azalışla 98,3'e inerek beklentilerden fazla geriledi.

Altın düşüşte...

Dün, 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvili yeni günde yüzde 4,33'te dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor. Üst üste rekor kıran altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 2 bin 913 dolara düşerken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 917 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 72,7 dolardan satılıyor.

Avrupa'nın artan savunma harcamaları ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerine çıkması gerektiğini söylediği anımsatılan açıklamada, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2027'ye kadar Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 2,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiği kaydedildi. Açıklamada, İngiltere'de bu harcamaların yüzde 3'e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Alibaba'ya yatırım açıklaması Asya'da risk iştahını artırdı

Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde Nvidia'nın finansal sonuçları bekleniyor. Alibaba'ın yapay zeka altyapısını geliştirmek için 53 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurması bölgede risk iştahını artırdı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Almanya, mart ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.00 ABD, ocak ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışlar