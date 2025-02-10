Küresel ticaret savaşları kızışıyor! Gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinde

Trump'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının küresel piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri artırdığını belirten analistler, ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam verilerinden iş gücü piyasasına dair pozitif işaret

Fed'in para politikasının seyri için önemli olan tarım dışı istihdam verileri de iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ocakta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, ocak ayında istihdam artışındaki yavaşlamada California'daki yangınlar ile ülkenin büyük bölümünde yaşanan soğuk havaların etkili olmuş olabileceğini belirtti. İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan satılıyor

Bu gelişmelerle cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49'a yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı yeni haftaya da yüzde 0,6 kazançla 2 bin 878 dolardan başladı. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 75 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa'nın gündeminde ABD-AB ticari ilişkileri var

AB ve ABD ekonomisinin birbirleriyle iç içe olduğunu dile getiren Von der Leyen işletmelerin daha yakın çalışması gerektiğini belirterek, "Tarifeler işletme maliyetlerini artırarak, işçilere ve tüketicilere zarar vererek gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur... AB, elbette hazırlıklı. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadesini kullandı.

Bu hafta Almanya'da açıklanacak enflasyon ve Euro Bölgesi'de açıklanacak büyüme verisinin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Japon çelik üreticisi Nippon Steel son kararını açıkladı!

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir öne çıkarken, Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor. Dün açıklanan verilere göre Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 geriledi. Böylece, tüketici fiyatlarındaki artış 23 aydır sıfıra yakın seyrederken, üretici fiyatları 28 aydır gerilemeyi sürdürdü.

Cuma günü Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 62,3 milyar yen fazla vermesine karşın beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede aynı döneme ait cari işlemler hesabı da 1,1 trilyon yen fazlayla öngörüleri karşılayamadı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimii verileri açıklanacak

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 35,9675'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,0210 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.