Kurlardaki yükseliş hangi şirketleri olumlu etkiler?

Ufuk KORCAN

Borsa İstanbul’da ekim ayının ilk haftasında başlayan ralli soluksuz devam ediyor. 6 Ekim’de 1.371 puandan kapanan BİST 100 Endeksi, geride bıraktığımız hafta 2.000 puanın da üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Böylece son 2 ayda Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş yüzde 50’ye yaklaştı. Ancak endekste yaşanan bu ralliye BİST100 içerisinde olan tüm hisseler ayak uyduramadı. BİST 100’de 6 Ekim’den bu yana endeksin üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı 35 oldu.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Eylül ayında Merkez Bankası’nın sürpriz bir şekilde faiz indirimlerine erken başlaması ve son 3 toplantıda toplam 400 baz puanlık indirime gitmesi içeride tüm piyasaları etkiledi. İndirimler sonrası döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin borsayı dolar bazında daha da ucuz seviyelere çekmesi ve mevduat gibi sabit getirili enstrümanların yüksek enfl asyon nedeniyle cazibesini yitirmesi hisse senetlerine olan ilgiyi yeniden artırdı. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda da yakın zamanda ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ve mevcut aşıların nispeten etkili olacağına ilişkin değerlendirmeler, küresel ve yerel risk iştahını artırdı. Öte yandan yılsonunun yaklaşıyor olması da küresel anlamda portföylerde getiri arayışının artmasına neden oldu.

En fazla gelir Şişecam'da

Ziraat Yatırım, mevcut durumda şirketlerin eylül ayı sonundaki döviz pozisyonlarını koruduklarını ve kurların da 13.70 TL seviyelerinde kaldığını varsayarak, kurlardaki artışın olası mali etkilerini hesapladı. Kurlardaki değişime bağlı olarak Şişe Cam 4.3 milyar TL, Aselsan 3.2 milyar TL, Sabancı Holding 1.6 milyar TL ve Doğan Holding 1.5 milyar TL kur farkı geliri yazarak döviz kurlarındaki değişimden olumlu etkilenebilecek şirketler olarak ön plana çıkabilir. Diğer taraftan yüksek fazla pozisyonu olmasına karşın fi nansallarını dolar cinsinden tutan İskenderun Demir Çelik, TL ve Euro fazla pozisyonları nedeniyle 1.7 milyar TL’lik bir kur farkı gideri yazabilir. Sasa Polyester 3.6 milyar TL, Ülker Bisküvi 2.1 milyar TL, Ak Enerji 2 milyar TL, Vestel 1.9 milyar TL ve İzmir Demir Çelik 1.3 milyar TL kur farkı gideri yazarak söz konusu kur artışlarından olumsuz etkilenebilecek şirketler olarak ön plana çıkıyor. Yüksek döviz açık pozisyonu olmasına karşın fi nansallarını dolar cinsinden tutan Türk Hava Yolları, TL fazlasından dolayı 798 milyon TL kur farkı gideri yazabilir. Ek olarak Ereğli Demir Çelik açık pozisyonu yüksek olmakla birlikte dolar cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonlarının ağırlıklı TL cinsinden olması nedeniyle 1 milyar TL kur farkı geliri yazabileceği hesaplanıyor.

Dolarda yüksek ateş sürüyor

Hafta içinde CDS’lerdeki geri çekilmeler ile birlikte Dolar/TL 13.50 seviyesine kadar geriledi. Önceki hafta Merkez Bankası’nın iki kez satım yönündeki müdahalesine rağmen kurların 13.70-13.80 TL seviyelerinde dengelendiği gözlendi. Dolar/ TL’de 13.65’in yukarı yönlü kırılması durumunda 13.86-13.93 direnç olarak takip edilecekken, 13.45 seviyesi destek olarak ön plana çıkıyor.

Borsada kâr satışlarına dikkat!

Piyasalar kısa vadede Omicron varyantına yönelik gelişmeleri ve Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararını izleyecek. BİST 100 Endeksi, 1.994 direncinin üzerine çıkmasıyla 2.010 ve 2.035 direncine doğru hareketlendi. Sonraki dirençler 2.055 ve 2.085’te.

Destek seviyeleri ise sırasıyla 2.005, 1.994 ve 1.983 puan seviyelerinde. Son 2 ayda yaşanan hızlı ralli nedeniyle yatırımcıların, olası kâr satışlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.