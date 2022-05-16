Kurumsal yatırımcıların aldığı hisseler

Barış ERKAYA

Bu yılın başından bu yana fiyatlanan 2021 yılsonu finansal performansları, birçok hisse senedinde hızlı yükselişler getirmiş, BİST-100 endeksi ise 1857 puandan yüzde 27’lik artış sağlamıştı. Fakat 2022’nin ilk bilançolarıyla birlikte bireysel yatırımcılarla birlikte kurumsal yatırımcılar da yüklü kazançlar sağladıkları portföylerinde değişime gitmeye başladı. Bu hisse portföyleri değişimi de çok açık ki hisse senedi piyasasında bir düzeltmeyi beraberinde getirdi. Her ne kadar düşüş dış borsaların da Fed kaynaklı düşüş yaşadığı bir döneme denk gelse de uluslararası borsalardan çok uzun bir süredir ayrışmış olan Borsa İstanbul’daki düşüşü portföy değişimlerine bağlamak çok daha mantıklı görünüyor. Peki kurumsal yatırımcılar hisse portföylerinde nasıl bir değişikliğe gidiyor? Hangi sektörler ve hisseler kurumsal yatırımcı talebi görüyor? Ve bu hisse senetlerinin bu dönemdeki fiyat performansı ne oldu?

Fonların yöneldiği sektörler

Yatırım fonlarının özellikle teknoloji, çimento, gübre, gıda-içecek, hazır giyim-tekstil, enerji, holding, metal, havayolu ve havayoluna destek hizmetler sektöründe iş yapan şirketlere doğru portföylerini değiştirdiği gözden kaçmıyor.

Emeklilik fonlarında da sigorta, teknoloji, havayolu ve destek hizmetleri, lastik, holding, enerji, metal, gıda-içecek, çimento gibi sektörlerde yeni portföyünü oluşturmaya başladığı görülüyor.

Bazı hisselerde yüklü alımlar

Yani aşağı yukarı iki kurumsal yatırımcı profili de yeni hisse alımlarında benzer sektörleri tercih etmiş görünüyor. Bu açıdan her iki kurumsal yatırımcı profilinin de yüklü alım yaptığı hisselere bakıldığında Kontrolmatik’teki takas değişimleri gözden kaçmıyor. Yatırım fonları ve emeklilik fonlarının toplamda hissenin takasında ulaştığı pay, 21 Nisan’daki son zirvesinden bu yana yüzde 4,43’ten yüzde 27,78’e çıkmış durumda. Neredeyse piyasa işlem gören her dört hisseden biri artık fon yöneticilerinin portföyünde bulunuyor. Bu durum Kontrolmatik’in son düşüşten çok da etkilenmemesine sebep olmuş. Yine Parsan, yatırım fonları tarafından alım yapılan bir diğer hisse. Takastaki yatırım fonları payı ise yüzde 11,99’dan yüzde 14,87’ye çıkmış.

Yatırım fonları ve emeklilik fonların takastaki toplam payı Vakko’da yüzde 5,72’den yüzde 9,59’a, Meditera’da yüzde 38,39’dan yüzde 40,81’e, Tat Gıda’da yüzde 29,2’den yüzde 31,02’ye, Kardemir A’da yüzde 3,95’ten yüzde 6,94’e, Mavi Giyim’de yüzde 41,85’ten yüzde 44,64’e yükselişler sadece örneklerden bazıları.

Kurumsal yatırımcıları değerlendirirken yatırım fonları ve emeklilik fonlarını farklı profiller olarak değerlendirmek gerekiyor. Emeklilik fonları yatırım fonlarına göre portföy değişimlerinde daha uzun süreli ve daha yavaş hareket eden bir profili temsil ediyor.

FİYAT DEĞİŞİMİNE DİKKAT!

Ne olursa olsun fon yöneticilerinin bu hisse senetlerinde alım yaparken beklentisinin vadesini ve boyutunu bilmek mümkün değil. Bu nedenle takas takibi yaparken ve kurumsal yatırımcıların yöneldiği hisse senetlerini incelerken bir yandan bu hisse senetlerinin son düşüşteki performansını da göz önünde bulundurmak şart. Örneğin Menderes Tekstil de fon portföylerinde hızla toplanan hisselerden biri olsa da endeksin sert düştüğü dönemde performansı yüzde 44’ü bulmuş. Yine benzer şekilde Tat Gıda’da aynı dönemde yüzde 14,31, Pınar Süt’te yüzde 12, Meditera’da yüzde 12,22, Güler Yatırım Holding’te yüzde 9,36 Şişecam’da yüzde 7, 82 değer artışları gözden kaçmıyor.