Kuzey Boru halka arzında talep toplama tarihleri ne zaman? KBORU hisse fiyatı ne kadar?
Borsa İstanbul'da halka arzlar devam ediyor. Kuzey Boru'nun halka arzında talep toplama tarihleri 7-8 Aralık olarak açıklandı. KBORU hisse fiyatı ise 36,20 TL olarak belirlendi.
Haber Merkezi
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Halka arz olacağı açıklanan Kuzey Boru, KAP'a gönderdiği açıklamada 24 milyon lot dağıtılacağını kaydetti.
Kuzey Boru halka arz tarihleri
Kuzey Boru A.Ş.'nin halka arzı 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz eşit dağıtım yöntemiyle düzenlenecek.
Kuzey Boru hisse kodu
Talep toplama tarihleri belli olan Kuzey Boru'nun hisse kodu 'KBORU' olarak belirlendi.
Kuzey Boru hisse fiyatı
Kuzey Boru'nun hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlendi.