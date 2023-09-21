Leyla Alaton, Alarko'da hisse satışı gerçekleştirdi

Alarko Holding, Leyla Alaton'un hisse satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Alaton'un 20 Eylül tarihinde Alarko Holding payları ile ilgili olarak 117,40 TL'den 6,14 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu işlemle birlikte Alaton'un Alarko Holding sermayesindeki payları yüzde 16,27'ye düştü.

Alarko Holding 20 Eylül işlem gününü 121,70 TL'den kapatmıştı.