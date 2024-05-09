Lila Kağıt, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markalarıyla sektörün global oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın gong töreni, Borsa İstanbul ve Lila Kağıt yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Lila Kağıt’ın halka arzında; 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde 37,39 TL’den talep toplandı. 120.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak gerçekleşti.

Lila Kağıt’ın halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 6,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,1 kat talep geldi. Böylece, planlanan halka arz boyutunun toplam 2,7 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Lila Kağıt payları, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü LILAK koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

"Lila kağıt güzel bir örnek oldu"

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemizin önde gelen sanaycilerinden ve ihracatçılarınden biri olan Lila Kağıt, üretim kapasitesiyle ve dünya çapında satış ağıyla sektörünün önemli şirketlerindendir. Lila Kağıt, bugün büyük bir adım atarak Borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Reel sektörün, özellikle sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın, yatırımlarının ve büyümelerinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamaları ülkemiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu anlamda Lila kağıt güzel bir örnek olmuştur. Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lila Kağıt’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“İhracat gücümüzle ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz”

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ezber bozan yaklaşımı ve öncü yatırımları ile sektörüne itici güç sağlayan Lila Kağıt olarak; markalarımız sayesinde iç pazarda elde ettiğimiz sağlam pozisyonumuz ve 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatımızla geleceğe güvenle ilerliyoruz. Halka arz sonucunda gelen 12 Milyar TL’yi aşan taleple birlikte yaklaşık 3,5 milyon yeni ortağımız oldu. Bize ve şirketimize inanan, aynı yolda yürüyeceğimiz tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destek ile daha da güçleneceğiz.”

Global bir oyuncu olarak döviz gelirlerinin artmasında önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Öğücü, “2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programları ile 70 bin ton ile başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemizi 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik. Türkiye'nin komşuları ile başlayan ihracat pazarlarımız zaman içerisinde Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayıldı ve bugün 81 ülkeye ulaşan bir büyüklüğe erişti. Temizlik kağıdı üretiminde temel hammadde olan selülozun tamamının ithal edilmek durumunda olmasına rağmen, yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştirerek ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu dahil ettiğimizde sektöründe en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Gelirin yüzde 60’lık kısmını yeni yatırımlarda kullanacağız”

Önümüzdeki 4 yıl içerisinde 5 milyar TL’yi aşan yatırım planı bulunduklarını belirten Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, “Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda izahnamemizde de detaylarına yer verdiğimiz üzere 5 milyar TL’yi aşan bir yatırım planımız bulunuyor. Temizlik kağıdı sektöründeki büyümemizi daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için kararlıyız. Bunun için de halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 75’ini yeniden şirkete sermaye olarak koyarak, toplam gelirin yüzde 60’lık kısmını yeni yatırımlara kaynak olarak ayıracağız.” dedi.

“Erzurum’a yeni fabrika, farklı lokasyonlara GES yatırımı”

Öğücü, “Ezber bozan vizyonumuza uygun biçimde, Türkiye’nin Doğu’sunda henüz büyük bir sanayileşme adımı atılmamışken, Erzurum’da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atıyor ve bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Şu an itibari ile zemin çalışmaları tamamlanmış ve prefabrik yapı siparişlerimiz verilmiş durumda. Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 271 bin ton’dan 306 bin ton’a çıkarmayı ve 500 kişilik bir iş gücü yaratarak bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem bölgenin temizlik kağıdı ihtiyacını hem de Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın pazarlar ile ileride Türki Cumhuriyetlere açılacak yol üzerinden sevk edilecek temizlik kağıdı ürünlerini buradaki tesisimizden karşılamayı planlıyoruz.

Bununla birlikte; Tekirdağ Ergene’deki mevcut üretim tesisimizde yapacağımız otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo yatırımımız ve kapasite artıcı yeni konverting hattı yatırımımız ile büyüme ivmemize devam edeceğiz.

Son olarak hem rekabet avantajı hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde 50 MW’lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu yatırımla birlikte üretimde kullandığımız elektriğin yüzde 25’lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın 12,5 MW’lık kısmını Ergene’deki tesisimizin çatısında devreye almış bulunuyoruz.

Planladığımız yatırımlarımızı gerçekleştirirken; yatırımcılarımızdan alacağımız güven ve destek bize “doğru yoldasın, böyle devam et” diyecek, itici bir güç ve motivasyon sağlayacak. Lila Kağıt olarak; bugüne kadar yaptığımız gibi, net bir hedef ve büyüme stratejisi doğrultusunda ülkemizi hizmet verdiğimiz her noktada gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Şirketimize, ekibimize ve paydaşlarımıza bu noktada sonuna kadar inanıyoruz.” dedi.