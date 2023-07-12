Martı halka arzda 60 milyon dolar kaynak sağladı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz ile yaratılan kaynak, var olan şehir içi ulaşım hizmetlerini büyütmek "ve/veya paylaşımlı ek çevresel sürdürülebilir mobilite hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için gereken inovasyonların devreye sokulması amacıyla" kullanılacak.

Kısa mesefe seyahat alanında faaliyet gösteren Martı, iş planı çerçevesinde Türkiye'de tüm seyahat ve taşımacılık seçeneklerini bünyesinde barındıran mobilite platformu olmayı hedefliyor. Şirket kısa mesafe seyahat platformları arasında %50'nin üzerinde pazar payı ile en büyük oyuncu olduğunu yatırımcı sunumlarında belirtiyor.

2022 yılında 25 milyon dolar gelir elde etti

Yatırımcı sunumuna göre 2022 yılında 25 milyon dolar gelir elde eden şirket, bu yıl %12 artışla 28.1 milyon dolar gelir hedefledi.

Martı ayarlanmmış FAVÖK'ün ise 2022 yılındaki -3.9 milyon dolar seviyesinden -2 milyon dolar seviyesine iyileşeceğini öngördü.

Martı, halka arz için kurulmuş özel amaçlı bir şirket (SPAC) olan ve borsada hali hazırda işlem gören Galata Acquisiton Corporation ile geçen hafta birleştikten sonra dün halka açıldı.

2018 yılında kurulan Martı'ya halka arz ile birlikte yeni yatırımcılar katılırken, halka arz öncesindeki başlıca yatırımcılar arasında Beco Capital, Autotech Ventures, PFG, Crescent Enterprises Ventures, EBRD ve Türkiye'den Actera bulunuyordu.