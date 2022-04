"Mayısta sat ve uzaklaş" bu yıl da gerçekleşir mi?

Ufuk KORCAN

Finansal piyasaların literatürüne giren ve her yıl bu dönemlerde gündeme gelen bir tabir var: Sell in May, go away! Anlamı: Mayısta sat ve uzaklaş.

Özellikle son aylarda yurtdışı piyasalardan pozitif anlamda ayrışan ve yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 35’in üzerindeki performansıyla dünyadaki en yakın rakibine neredeyse iki katı fark atan Borsa İstanbul’da bu tabiri nisan ayının son günlerinde daha sık duyabiliriz. Mayıs ayına ilişkin beklentilere geçmeden önce “Sell in May, go away” tabirinin ne zaman çıktığına bir bakalım…

KURUMSALLAR POZİSYON AZALTIYOR

Küresel piyasalarda 1998-2012 yılları arasında hisse senedi piyasalarının mayıs ayı performanslarına bakıldığında 15 yılın 10’unda satış ağırlıklı bir seyrin yaşandığı görülüyor.

Bu tabirin arkasında yatan neden, özellikle ABD’deki kurumsal yatırımcıların yaz ayları öncesinde portföylerinde azaltıma gitme istekleri nedeniyle satış tarafında olmaları.

Yaz aylarında piyasalarda daha sakin bir seyrin izlenmesi ve azalan likidite nedeniyle büyük yatırımcılar yüklü pozisyon taşımayı tercih etmiyorlar.

Ayrıca yılbaşından bu yana kârda olan yatırımları realize eden yatırımcıların, tatil dönüşü yeni pozisyon açmak için ellerinde likidite olması istediğinin de bu tabirin ortaya çıkmasında etkili olduğu söyleniyor.

BORSA İSTANBUL’A YARAMIYOR

Peki son yıllardaki verilere göre “Sell in May, go away” mottosu gerçekleşiyor mu?

Bu tabir her ne kadar ABD piyasalarından çıksa da orada pek işlemediği görülüyor.

2013-2021 yıllarına baktığımızda ABD’de sadece 1 kez (2019) mayıs ayında düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

Daha öncesinde ise yani 1998- 2012 arasında Dow Jones Endeksi 15 mayıs ayının 10’unu kayıpla tamamladı.

Ama durum gelişmekte olan ülke piyasaları için biraz farklı.

MCSI Gelişen Ülkeler Endeksi ve Borsa İstanbul, son 9 yılın 5’inde mayıs ayını eksi kapattı.

Son 24 yıla baktığımızda ise mayıs aylarının Borsa İstanbul’a pek yaramadığı dikkat çekiyor. BİST 100 Endeksi, 1998 yılından bu yana sadece 7 yıl mayıs ayını artıda kapatırken 17 yıl mayıs aylarını kayıpla tamamladı.

Şartlar ve dünya değişti

Mayısta sat ve uzaklaş mottosu aslında son yıllarda yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle sekteye uğradı. Çünkü tüm dünyayı etkileyen pandemi, tatil planlarını rafa kaldırdı ve yatırımcılar işlemlerine yaz döneminde de devam etti. Pandemiyle birlikte ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları yüksek enfl asyonist ortamın yanında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları yaz aylarının piyasalar açısından da ‘sıcak’ geçmeye devam edeceğini gösteriyor. Türkiye açısından durum biraz daha farklı. Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı oranının gerilemiş olması “Sell in May, go away” mottosunun bu yıl gerçekleşme ihtimalini azalttığı düşünülüyor. Negatif faiz ortamı nedeniyle yerli yatırımcıların hisse senedine artan ilgisi endeksi rekor seviyelere taşımış durumda. Yılbaşından bu yana yüzde 40’a varan değer artışının olası bir düzeltmesinin mayıs ayına denk gelmesi ihtimalinin ise ‘rastlantı’ olarak değerlendirileceği düşünülüyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan: 'Mayısta sat' küresel piyasalarda olabilir

Satış yapacak yabancı BİST açısından mevcut değil. Bu nedenle mayıs ayının perspektifi ‘sat ve uzaklaş’ tabirine dayalı olmaz. Endeks son dönemde küresel emsallere göre iyi performans gösterdi ve özellikle banka bilançolarının çok olumlu olacağına dair ciddi bir beklenti fiyatlaması yapıldı. Belli bir dönem için kâr realizasyonu olabilir. Küresel açıdan ise, “Mayıs’ta sat” geçerli olabilir. Çünkü Fed 50 baz puan faiz artışıyla sıkılaşmaya başlayacak, haziran ve temmuzda ne yapacağına dair sinyal oluşursa net bir tablo görürüz. Fed eğer mayıstan sonra 25-25 baz puan şeklinde devam edecekse piyasa bunu daha sakin karşılayacaktır.

İşte borsada yeni hedefler

BİST 100 Endeksi’nde 6 Ekim 2021 tarihinde 1.371 puan seviyesinden başlayan bir yükseliş trend çizgisi üzerindeki seyir sürüyor. Bunun yanında daha agresif olan 24 Şubat 2022 tarihinde 1.826 puan seviyesinden başlayan başka bir yükseliş trendi var. Endeks şimdi bu trendin etkisinde ve trendin destek noktası 2.460 puan seviyesine denk geliyor. Bunun yanında 2.485 puan seviyesinin üzerinde kalınması da olumlu.

Bu iki noktanın üzerinde kalmak şartıyla endeks için 2.670-2.680 hedeflenebilir. Ancak özellikle 2.460 puan seviyesine dikkat. Bu noktanın altına gelinmesi ilk aşamada 2.408 puan seviyesinin test edilme riskini ortaya çıkarabilir.