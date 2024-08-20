Mega Polietilen (MEGAP) konkordato ilan etti; hisselerinde işlem durdu

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP), dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) göndediği açıklamasında, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdiğini kaydetti.

Alacaklılar haciz başlattı

Açıklamada şöyle dendi: "Şirketimiz hakkında verilen konkordato başvurusu, Şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir."

'Sermaye artırımı yapılacak'

Açıklamada, şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım sürecinin devam ettiği belirtilerek başvuru için gerekli evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya başvuru yapılacağı ifade edildi.

Şirket şunları kaydetti: "Şirketimiz sermayesinin artırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir."

Hisseleri işleme kapatıldı

Borsa İstanbul da bugün KAP gönderdiği açıklamasında MEGAP hisselerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Açıklamada "MEGAP.E işlem sırası geçici olarak işleme kapatılmıştır. Konuya ilişkin detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır."