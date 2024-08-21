Mega Polietilen (MEGAP) Yakın İzleme Pazarı'na alındı, hisseleri işleme açılıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören Mega Polietilen (MEGAP) konkordato ilan ederek Ana Pazar'da işlem görüp de bu kararı alan ilk şirket oldu. Şirketin hisseleri de işleme kapatıldı.

Borsa İstanbul yönetimi KAP'a gönderdiği açıklamasında, şirketin Yakın İzleme Pazarı'na alındığını duyurdu.

Şirketin hisselerinin 22 Ağustos'tan itibaren işleme açılacağı belirtildi.

Mega Polietilen hisseleri 9 Mayıs'ta 10,84 lirayla zirveyi gördükten sonra 4 lira 67 kuruşa kadar geriledi.