Meka Beton halka arzı başladı.Kaç gün sürecek? Meka Beton eşitim dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? Meka Beton halka arz kodu nedir? Bir lotu ne kadar? Meka Beton halka açıklık oranı nedir? Meka Beton kaç lot dağıtacak? İşte detayları...

Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

Meka Beton halka arzı kaç gün sürecek?

Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Meka Beton halka arz kodu nedir?

Meka Beton halka arz kodu 'MEKAG' olarak açıklandı.

Meka Beton'un halka arz fiyatı ne kadar?

Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Meka Beton eşitim dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak.

Meka Beton halka açıklık oranı nedir?

Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

Meka Beton kaç lot dağıtacak?

Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.