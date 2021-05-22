Mercan Kimya, talep toplama işlemlerini tamamladı

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzı sonuçlandı. 20-21 Mayıs’ta gerçekleştirilen talep toplama işlemiyle şirket payları yüzde 20 iskontolu olarak 8,81 TL fiyatla yatırımcılara arz edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; mum, ağaç, kozmetik, tekstil, kauçuk, pil, kâğıt, inşaat ve otomotiv gibi 20’den fazla sektöre 44 çeşit parafin, parafin emülsiyonları, hidrowax ve vazelin üreten Mercan Kimya, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

"Hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, halka arza olan yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Mercan Kimya olarak pandemiye rağmen ihracata devam ettiklerini kaydeden Aydın, "Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için sorumluluğumuzun daha da arttığını biliyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız.” dedi.

Mercan Kimya’nın halka arzına liderlik eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürü Atilla Esen ise, Mercan Kimya’nın halka arzdan elde ettiği güçle sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine ve yatırımcılarıyla beraber büyümeye devam edeceğine inandığını ifade etti.