Merkez bankalarının açıklamalarının takip edileceği haftaya piyasalardan karışık başlangıç

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar risk iştahını törpülüyor. Fed ile Trump arasında yaşanabilecek olası politika uyuşmazlığına yönelik kaygılar da yatırımcıların atacağı adımlarda temkinli davranmasına neden oluyor.

Altının ons fiyatı haftaya yükselerek başladı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,39 seviyesinde bulunurken, son 2 yılın zirvesini zorlayan dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8'den haftaya başladı. Dolar endeksi ve tahvil faizlerin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı geçen hafta yaklaşık yüzde 2 gerilemesinin ardından yeni haftada yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 652 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,9 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de Trump'ın seçimlerden galip gelmesi ve kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 105 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Broadcom'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerinde

ABD merkezli yarı iletken geliştiricisi Broadcom'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansırken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 10,8 yükseldi. Bu gelişmelerle New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,2 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.

Avrupa'da gözler ECB Başkanı'nın açıklamasında

Avrupa borsalarında bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede geçen hafta Almanya'nın ihracatının beklentilerin üzerinde gerilemesi ve İngiltere ekonomisinin aylık bazda daralması pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olurken, Trump'ın göreve başladıktan sonra izleyeceği politikaların uluslararası ticareti ne denli etkileyeceğine yönelik belirsizlikler bölgede varlığını sürdürüyor.

Siyasi krizin Fransa ekonmisine etkisi ne oldu?

Siyasi tarafta, bu ayın başında hükümetin düşmesiyle siyasi bir belirsizliğin içine giren Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta François Bayrou'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarması bekleniyor. Bu arada, geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e indirildiği bildirildi..

İngiltere Merkez Bankası'nın ise bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, bankanın politika metni ve BoE başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Moody's Ratings Çin'in 2025 büyüme tahminini yükseltti

Asya borsalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin sürmesi ve Japonya ile Çin'de ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle negatif bir seyir öne çıkıyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de kasım ayında sanayi üretimi yüzde 5,4 ile tahminlere paralel şekilde arttı. Aynı dönemde perakende satışlar yüzde 3 artarak beklentilerin altında kalırken, yeni konut fiyatları yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings Çin'in 2025 büyüme tahminini yüzde 4,2'ye yükseltti.

Japonya'da ise gözler bu hafta BoJ faiz kararına çevrildi. Bankanın bu hafta da politika faizini sabit tutabileceği beklentileri öne çıksa da, son dönemdeki verilerin faiz artırımına yönelik fiyatlamalarını güçlendirmesi sonrası yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Ülkede durum...

Borsa İstanbul'da bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,9620 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puan direnç, 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek konumunda.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

11.00 Almanya, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PM