Merkez’deki sadeleşme banka hisselerini olumlu etkileyecek

Bankacılar, “Sadeleşme adına ufak bir adım oldu. Fakat bu ve devamındaki adımların faiz piyasasında açılan makasın daralması için bir başlangıç olacaktır. Kararın Borsada bankacılık hisselerine olumlu yansımasını bekliyoruz” dediler.

Bankaların maliyetlerini azaltacak

Global Menkul Değerler Araştırma Grup Direktörü Serdar Pazı:

Bankaları en çok zorlayan uygulamalardan biri tanesi menkul kıymet tesisiydi. Bankalar artan fonlama maliyetlerini karşılamak adına ticari kredilerde daha fazla faiz uygulamak için muhakkak tahvil almaları şartına bağlanmıştı. Böylece devlet tahvil faizleri tek hanelere gevşemişti. Şimşek- Erkan ikilisi sonrasında faiz artırımı ve menkul kıymet tesislerinde bir rahatlama bekleniyordu. Bu düzenleme, Perşembe günü faiz artırımının ardından atılan bir adım oldu. Yüzde 30-35’ler civarında beklenen faiz artırımı kararını tedrici bulan piyasalar, bu kararı da yavaş bir adım olarak gördü. Fakat tabii ki olumlu bir karar. Bankaların kaynak maliyetini aşağı getirme, karlılıklarını baskılayacak tahvil alım yükümlülüklerini azaltma açısından rahatlatıcı olacak. Özet olarak, ilk adım olarak değerlendirilebilir. MB Başkanı Erkan ile bankacılar görüşmesinden alınan önlem isteklerinin karşılık bulduğunu ve ortodoks politikalara doğru bir adım gerçekleştiğini gösteriyor. Faiz tarafında sıkılaştırmanın devamını ve bu tarafta da muhtemel yeni adımların gelmesini bekliyoruz.

Kredi tarafı için olumlu adım

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık:

Geçen hafta içerisinde Merkez Bankası, her ne kadar piyasa beklentilerin bir miktar altında bir faiz artırımı yapmış olsa da karar metnindeki sıkılaştırma sürecinin yeni başladığı ve gerektiği zamanda gerektiği kadar adım adım atılacağının sinyalini vermişti. Merkez Bankası’nın son olarak sadeleştirme politikası kapsamında menkul kıymet tesis oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmeye karar verdi. Bu uygulamanın esnetilmesi ve sürecin biraz daha sadeleştirilmesi bu noktada bankalara ve dolayısıyla bankalarla reel kesim arasındaki kredi mekanizmasının tekrar sağlıklı bir zemine kavuşması noktasında olumlu bir karar olacağını ve sürecin normalleşmesi adına hem bankalar açısından hem de piyasa tarafından olumlu karşılanacağını söylemek mümkün. Baktığımızda piyasa artık buradaki değişimi görmüş kademeli ve yumuşak bir geçiş olsa da buradaki değişime ikna olmuş noktasında değerlendirmek mümkün. Bunun piyasalarda bankalar özelinde yukarı yönlü bir hareketi destekleyeceğini söyleyebiliriz.