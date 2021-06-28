Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan yatırımcılar için 3 hizmet

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), saklama, veri depolama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile sermaye piyasaları için veri ve teknoloji ürünlerini piyasalara sunuyor.

e-Yatırımcı, yatırımcıların portföylerine ilişkin pek çok bilgiye tek noktadan erişim imkanı sunan bir uygulamadır.

Veri Analiz Platformu (VAP), sermaye piyasalarının tüm paydaşları için güvenilir, tutarlı ve analiz edilebilir veriler sağlarken, finansal okuryazarlığa da katkı sağlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ise kamuya açıklanması gerekli bilgilerin e-imzalı olarak duyurulduğu bilgi kaynağı niteliğindeki veri platformudur.