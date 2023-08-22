MHR GYO halka arz oldu mu? MHR GYO halka arzı ne zaman?

Maher Holding açıklamasında görüşlerine yer verilen Kaçmaz, MHR GYO’nun ilklere imza atacağını belirterek, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) kurumsal yapı içerisinde, SPK ve borsa denetiminde, regülasyonun içinde olan şirketler olduğunu belirtti.

Bir ilk olacak

Borsada son 2 ayda 2 gayrimenkul şirketinin halka arz olduğunu aktaran Kaçmaz, şunları söyledi: "Geçen hafta bir şirket daha katıldı. Böylece borsada işlem gören GYO şirketi sayısı 42'ye yükseldi. Gayrimenkule erişim zorlaştı. Günümüzde gayrimenkule yatırım yapamayan yatırımcının, GYO hissesi alarak bir gayrimenkul yatırımı yapması mümkün. Bu anlamda biz de MHR GYO olarak gelecek ay halka arzımızın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu alanda biraz farklılığımız da var. Borsada işlem gören ilk sigorta şirketi iştiraki MHY GYO olacak. Bizim ana ortaklarımız Quick Sigorta ve Corpus Sigorta. Bu iki sigorta şirketi iştiraki olarak Türkiye'de ilk olacağız."

Halka arz geliri yatırıma gidecek

Kaçmaz, bir sigorta şirketi iştiraki olarak kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortasını aktif olarak kullanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bina tamamlama sigortasının önemi, kentsel dönüşümde sıkıntı yaşandığında riskleri bertaraf etme adına çok önemli. Bina tamamlama sigortaları, kentsel dönüşümde yapıyı destekleyen ve daha iyi yerlere getiren bir sigorta dönüşümü sağlayacak. Maher Grubu olarak finansal bir yapıya sahibiz. İki sigorta şirketi var, bir finans şirketimiz var. Biz de MHR GYO olarak halka açılıyoruz. QPAY adında elektronik ödeme sistemleri alanında faaliyet gösterecek bir şirketimiz de mevcut. Önümüzdeki ay halka açılma işlemini tamamlayacağız. Bina tamamlama sigortası gibi Türkiye'nin önemli bir açığını kapatacak bir yapının içinde olacağız. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tümünü yatırımlar da kullanacağız."

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da bina tamamlama sigortaları alanında MHR GYO ile birlikte çok ciddi projeler gerçekleştireceklerini aktararak, "İnşaat, konut ve doğal afet sigortaları konularında elbette faaliyet göstereceğiz. Ama en önemlisi hem yatırımcıya hem konut alıcısına birikimlerini kaybetmeden gayrimenkule ulaşma imkanı sağlayacak projeleri gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı belediyelerle 95 civarında poliçeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu binalar tamamlandı ve sahiplerine teslim edildi. Deprem gerçekleştiğinde biz biliyoruz ki bu binaların ayakta kalmasında katkımız var. Son 11 ilde yaşanan depremde 2,7 trilyon liralık bir kayıptan bahsediyoruz. Burada sigortalılık oranı sadece 100 milyar TL. Yani yüzde 3'lerde. Oysa dünyada bu oran yüzde 25. Hem ülke kaynaklarını korumak hem de ekonomiye yeni kaynak aktarmak bakımından bina tamamlama sigortasını kentsel dönüşüm alanında uygulayıp, buradan toplanan primleri yeniden ekonomiye aktarıyoruz. Tasarruf ve yatırımlara katkı sağlıyoruz. Ülkemizin bu enflasyonist ortamdan kurtulması için en önemli enstrümanlardan biri sigortadır."