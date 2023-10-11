MHR GYO'da halk arz yarın başlıyor: Fiyatı ve son katılım tarihi belli oldu

Maher Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu ve MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, MHR GYO'nun halka arzı öncesi soruları yanıtladı.

Erdemoğlu, konuşmasında Maher Holding'in, Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans gibi birçok kuruluşu çatısı altında barındıran finansal bir holding grubu olduğunu söyledi.

MHR GYO'nun iştiraklerinden biri olduğunu belirten Erdemoğlu, "Yarın halka arzını gerçekleştireceğimiz MHR GYO, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın iştirakidir. Türkiye'de ilk defa bir sigorta iştiraki GYO'yu halka arz ediyor." diye konuştu.

Nurkan Kaçmaz da MHR GYO'nun 2021 itibarıyla Maher Grubu çatısı altına girmiş bir şirket olduğunu dile getirdi.

MHR GYO'nun borsada işlem görecek ilk sigorta şirketi iştiraki GYO olacağını vurgulayan Kaçmaz, "Diğer şirketlerden farklı, GYO sektörüne de yeni bir soluk getirecek yapımız var. Bunun nedeni MHR GYO'nun arkasında hem sigortanın hem de finansın desteğinin olması. Grup çatısı altında sigorta ve finans şirketi var. Dolayısıyla burada güçlü bir finansal yapı var. Biz de bu yapının içinde gayrimenkul sektöründe öncülük yapmak isteyen bir şirket olarak halka arz oluyoruz." dedi.

Yeni yatırımlar olacak

Kaçmaz, kendileriyle beraber sigorta şirketlerinin gayrimenkul sektörüne ilgisinin artacağını belirterek, yapı olarak büyüyen ve markalaşan projeler üretme amacında olan bir şirket olduklarını söyledi.

Halka arz gelirlerinin tamamını yatırımlarda kullanacaklarını ifade eden Kaçmaz, "Kentsel dönüşüm önceliklerimizden birisi. Yeni gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul alımlarımız da olacak. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı projelerde de yer alacağız. Yapımız daha da güçlenecek ve marka projeler üretme yolunda ilerleyeceğiz. MHR GYO'nun hedeflerinden biri de sermaye piyasası araçlarını kullanmak olacak. Grubun hızlı büyüyen yapısına öncülük eden bir şirket olarak, diğer şirketlerimize de halka açılma yolunda öncülük edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçmaz, halka arza katılmalarının nedeninin diğer şirketlerden ayrıştığını aktararak, şunları kaydetti: "Halka arzı, kredi borcu finansman yöntemi olarak kullanmıyoruz. Banka kredi borcu olan bir yapımız yok, yatırımlarda kullanmak üzere halka arza çıkıyoruz. Sadece sermaye artırımı yapıyoruz. Bizde ortak satışı da yok. Fon kullanımında sadece sermaye artırımından gelecek halka arz gelirini şirket bünyesine katacağız. Elde ettiğimiz bu fonu, ortaklarımızla değerlendirerek büyüyen bir GYO olacağız.

Eşit dağıtımı seçtik çünkü burada bireysel yatırımcılara, özellikle küçük yatırımcılara dağıtılması ve eşit bir şekilde yer alması tercihimiz oldu. Oransal ve gruplara ayırdığınız zaman küçük yatırımcılar bundan çok faydalanamıyor. Biz de sermayenin tabana yayılması adına, küçük yatırımcılara eşit olarak dağıtılmasını tercih ettik. Gayrimenkul sektörü gelişen bir yapı, değişimlere açık bir sektör olarak yer alması gerekiyor. MHR GYO olarak sermaye piyasası araçlarını da kullanarak bu alanda öncülük yapmak istiyoruz."

MHR GYO talep toplamada son tarih

MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla "Borsadan Satış" yöntemiyle halka arz edilecek. MHR GYO'nun halka arzı kapsamında talep toplama yarın başlayacak ve 13 Ekim'de devam edecek.

MHR GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL'den 827 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL'den satışa sunulacak. Halka arz sonrasında MHR GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO'nun portföyünde İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower ile Ankara Çankaya'daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölüm bulunuyor. Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor.

MHR GYO piyasa değeri 29 milyar lira

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30 Haziran itibarıyla MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower'ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL, Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL olarak belirtildi.