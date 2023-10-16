MHR GYO'nun halka arz büyüklüğü 890,1 milyon TL oldu

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında hisse başına 4,30 TL’den 207 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken, toplam halka arz büyüklüğü 890,1 milyon TL oldu.

İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 99,80’i yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtıldı.