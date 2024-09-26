Micron Technology'nin gelir tahmininin ardından New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 42.113,42 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 5.762,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 kazançla 18.327,34 puana yükseldi.

ABD'de bugün gelen olumlu veriler ve çip şirketi Micron Technology'nin beklentilerin üzerinde gelir tahmininde bulunması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün işten çıkarmaların halen düşük seviyede kaldığına işaret ettiğini ve iş gücü piyasasının durumuna ilişkin endişeleri azaltabileceğini belirtti.

Çip şirket hisseleri değer kazanmaya devam ediyor

Kurumsal tarafta ise çip şirketi Micron Technology'nin gelecek yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentilerin üzerinde gelir tahmininde bulunması sonrası şirketin hisseleri yüzde 19'a yakın değer kazandı. Analistler, Micron Technology'nin açıklanan gelir tahmininin yapay zeka teknolojisinde kullanılan çiplere yönelik talebin güçlü olduğu şeklinde yorumlandığını ve çip endüstrisinin geleceğine yönelik umutları beslediğini aktardı.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik diğer çip şirketlerinin hisselerini de yukarı çekti. Nvidia ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2'nin ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Biden imzalı geçici bütçe, 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlayacak

FED yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında olmaya devam ederken bugün gözlerin çevrildiği FED Başkanı Jerome Powell konuşmasında para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan, ABD Kongresi dün hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Ülkede 1 Ekim'de başlayacak 2025 mali yılına az süre kala ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe, 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlayacak.