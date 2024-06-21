Microsoft yine 1 numara!

New York borsası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artarak 39.208,51 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.466,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalarak 17.681,01 puana geriledi.

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla ipucu için açıklanan veriler, yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.Analistler, ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Nvidia üçüncü sıraya geriledi

Nvidia, hisselerinde yaşanan düşüş sebebiyle piyasa değeri 3,1 trilyon dolara inerken, en değerli üçüncü şirket oldu. Microsoft ise bu gerilemeden ötürü 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden aldı.

Nvidia hisseleri bugün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, bu durumun diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansıdığı görüldü. Qualcomm'un hisseleri yüzde 1'in, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5'in ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düştü.

Yüksek hacim ve oynaklık beklentisi gündemde

Öte yandan analistler, ABD piyasalarında 'triple witching' nedeniyle haftanın son işlem gününde hacmin ve oynaklığın yüksek olmasının beklendiğini belirtti. ABD'de hisse senedi opsiyonlarının, hisse senedi endeksi vadeli işlemlerin ve hisse senedi endeksi opsiyon sözleşmelerinin aynı gün vadesinin dolması ve mart, haziran, eylül ile aralık aylarının üçüncü cuma gününe denk gelmesi 'triple witching' olarak adlandırılıyor.