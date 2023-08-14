Midas'a erişim sorunu yaşanıyor

Midas'ın mobil uygulamasına erişemeyen birçok kişi Twitter'da sorunlarını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Midas, saat 15:06'dan beri uygulamaya erişim sorunu yaşandığını, ekibin sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Bir diğer açıklamada ise "Sorunun sebebini tespit ettik. Ekiplerimiz en hızlı şekilde çözebilmek için çalışıyor. Sorun çözüldüğünde bilgilendirme yapacağız" ifadesine yer verildi.

Midas, saat 16:32'deki açıklamasında ise şu bilgiyi verdi: "Uygulamaya erişimle ilgili yaşadığımız sorun devam ediyor. Ekiplerimiz sorunu gidermek için çalışıyor. Bakiye ve hisselerinin güvende olduğunu bilmeni isteriz. Yaşattığımız kötü deneyim için özür dileriz. Çözüm ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz."

Sorunun nedeni açıklandı

Şirket, kesintinin gece yarısına kadar süreceğini belirtti: "Uygulamaya erişimle ilgili yaşadığımız sorun, veri merkezi sağlayıcılarımızdaki kesintiden kaynaklanıyor. Sorunu çözebilmek için veri merkezi partnerlerimizle işbirliği halindeyiz. Çözümün gece yarısına kadar süreceğini öngörüyoruz. Gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz."