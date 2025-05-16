Migros, ŞOK ve BİM... HSBC hisselerdeki hedef fiyatları güncelledi
İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finanslar hizmetler şirketi HSBC aralarında Migros (MGROS), Şok Marketler (SOKM) ve BİM’in (BIMAS) de bulunduğu Türk perakende şirketlerini yönelik hedef fiyatlarını revize etti.
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HSBC, Türk perakende şirketlerine yönelik hedef fiyatlarını güncelledi.
Migros (MGROS) için hedef fiyatını 700 liradan 665 liraya indiren kurum, ‘al’a tavsiyesini sabit tuttu.
ŞOK Marketler (SOKM) için hedef fiyatı 65 lirada sabit tutan HSBC, hisseye yönelik ‘al’ tavsiyesini sürdürdü.
BİM (BIMAS) için de hedef fiyat 665 lira belirleyen kurum, ‘al’ tavsiyesinde herhangi bir revizeye gitmedi.