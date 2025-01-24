Moody's'in Türkiye açıklamasının beklendiği günün ilk yarısında borsa geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.105,00 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Avrupa ve ABD ekonomi gündemi yoğun

Öğleden sonra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.