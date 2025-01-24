Moody's'in Türkiye açıklamasının beklendiği günün ilk yarısında borsa geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.105,00 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.105,00 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile sigorta oldu.
Moody's'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.
Avrupa ve ABD ekonomi gündemi yoğun
Öğleden sonra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.