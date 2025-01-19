Mopaş halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu

Temelleri yaklaşık 64 yıl önce Erzurum’da ilk bakkaliye dükkanı ile atılan Mopaş halka arz ediliyor. İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Halka arza MOPAS koduyla katılım sağlanabilecek.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde; 43 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 57 milyon 330 bin TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.

Şirketin halka arzdan elde edeceği net gelirin ise 1 milyar 430 milyon 500 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Halka arz gelirinin yüzde 40 ila yüzde 45’inin yeni mağaza yatırımlarında, yüzde 15 ile 20’sinin güneş enerjisi santrali yatırımlarında, yüzde 15’inin tarımsal yatırımlarda, yüzde 15’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 10’unun ise e-ticaret ve teknoloji yatırımlarında kullanılması planlanıyor.