MSCI Türkiye endeksinde şirket değişikliği!
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Türkiye Endeksi'nde değişikliğe gidildi. Mart ayından itibaren Anadolu Efes hisseleri endeksten çıkarılırken, yerine eklenen olmadı. Anadolu Efes, MSCI Small Cap Endeksi'ne dahil edildi.
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Morgan Stanley Capital International (MSCI), endeksleri için Şubat 2025'e ilişkin gözden geçirme kararını yayınladı.
Alınan karara göre Anadolu Efes MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarılırken, endekse dahil edilen hisse olmadı.
Anadolu Efes, MSCI Small Cap Endeksi'ne dahil edilirken, Jantsa Jant ve Reeder Teknoloji de Small Cap Endeksi'nden çıkarılan hisseler oldu.
Değişiklikler 28 Şubat seans kapanışından sonra uygulanacak.