Negatif seyreden Avrupa borsalarında resesyon endişeleri varlığını koruyor

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 33.675 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.513 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 gerilemeyle 11.715 puandan işlem görüyor. Bölgede ekonomik aktivitenin yavaşladığına yönelik endişeler güç kazanmayı sürdürürken, bu ay Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülüyor.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB üyesi Bostjan Vasle dün yaptığı açıklamada, enflasyon risklerinin azaldığını belirterek, "ECB önümüzdeki hafta faizleri düşürmeye karar verse bile bu otomatik olarak aralık ayında bir indirim daha yapılacağı anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

Almanya'nın ağustos ayı dış ticaret fazlası: 22,5 milyar Euro

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayında dış ticaret fazlası 22,5 milyar Euro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.