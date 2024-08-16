New York borsası ABD'de perakende satışların beklentileri aşmasının ardından yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 40.563,06 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 artarak 5.543,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 kazançla 17.591,72 puana çıktı.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası bugün açıklanan perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koymasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.

Analistler, beklentileri aşan perakende satış verilerinin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da düşüşünü sürdürdü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Düşüşünü ikinci haftaya taşıyan işsizlik maaşına başvuranların sayısı, temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76,5'e çıkarken faiz oranını 50 baz düşürmesi ihtimali yüzde 23,5'e geriledi.

Perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93'e yükseldi.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem bankanın faiz oranlarını düşürmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığına inandığını dile getirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine açık olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon hedefe ilerlerken bankanın diğer hedefi olan istihdama bakılması gerektiğini belirten Bostic, işsizlik oranının önemli ölçüde yükseldiğinin görüldüğünü, faiz indirimleri konusunda dördüncü çeyrekten önce harekete geçilmesine açık olduğunu ifade etti.

Kurumsal taraftaki haber akışı da yatırımcılar tarafından takip edilirken dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin işten çıkarmaya gideceğini duyurmasına karşın finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 6,8 yükseldi.

ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri de şirketin gelir ve karının 31 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ve bu yıla ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 6,6 değer kazandı.

Ulta Beauty'nin hisseleri de ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway'in şirketten hisse satın almasının ardından yüzde 11,2 yükseldi.