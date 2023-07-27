New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklenenden fazla büyüme kaydetmesinin ardından güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 35.558,79 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 4.598,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 kazançla 14.319,16 puana yükseldi.
ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme performansı göstermesi sonrası pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı öncü verilere göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetti. Ülke ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 1,8 büyümesi tahmin ediliyordu.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık bazda yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, mal ticareti açığı aylık bazda yüzde 4,4 azalarak 87,8 milyar dolara geriledi.
Şirket finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Meta'nın hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, tahminlerden güçlü gelen finansal sonuçları sonrasında yüzde 8 değer kazandı.