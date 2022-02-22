New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 33.894,37 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 4.334,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 13.456,23 puana indi.
Amerikan borsasında endeksler, artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle negatif seyrini sürdürdü. Artan jeopolitik risklerle petrol ve altın gibi emtia fiyatlarında yükseliş yaşandı.
Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 17.37 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artarak 95,1 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 4'e yakın artış göstererek 93,5 dolardan alıcı buldu.
Analistler, mevcut jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını daha da yukarı çektiğini, bu durumun enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Altının ons fiyatı da 1.906 dolar seviyesine yükseldi.