New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 34.7696,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyir izleyerek 4.465,50 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalarak 13.867,66 puana indi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin beklenildiği kadar iyi gitmediğine ilişkin sinyallere ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine rağmen geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi.

CNN'e konuşan Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatın veya herhangi bir şansın kullanılması gerektiğini düşündüğünü, bu girişimlerin başarısız olmasının üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına geleceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında görülen yükseliş Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrolüne ambargo koymayı düşünmesiyle hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 113 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de yüzde 4'ü aşkın artışla 107 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinden endişe duymasından dolayı bu yıl toplam 6 ve gelecek yıl 2 faiz artırımı öngördüğünü ifade etti.

Veriler uygun olduğunu gösterdiği sürece daha agresif faiz artışları konusunda rahat olduğuna işaret eden Bostic, ülkede enflasyonun 2024 yılına kadar yüzde 2'ye döneceği tahmininde bulundu.