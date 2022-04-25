New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 33.672,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalarak 4.238,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 12.741,31 puana indi.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle endeksler, yeni haftanın açılışında negatif seyrini sürdürdü.

Tahvil piyasalarında Banka'nın mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,80 seviyesinde seyretti.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'in üzerinde düşüşle 100,8 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,9 dolardan alıcı buldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter'ın şirketi hisse başına 54,20 dolara satın almak isteyen Elon Musk ile bugün bir anlaşmaya varabileceği bildirildi, Twitter'ın hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Analistler, yeni haftada merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta açıklanması beklenen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının etkisiyle piyasalardaki oynaklığın artabileceğini kaydetti.