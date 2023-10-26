New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalarak 4.172,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kayıpla 12.760,60 puana indi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerini aşmasına karşın yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Açıklanan veriler, ABD ekonomisinin sıcak kalmaya devam ettiğini gösterirken ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceği endişesini tetikliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler güçlü kalmaya devam etti.

Ülkede bilanço sezonu yoğun bir şekilde devam ediyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar dolara, IBM'in geliri de 14,8 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'nin para politikası kararına ilişkin açıklamasında, "Enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir." ifadesi kullanıldı.