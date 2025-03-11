New York borsası düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırmasıyla dün sert kayıpların yaşandığı pay piyasalarında yeni günün açılışında da negatif bir seyir izlendi.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 41.850,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 5.607,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalarak 17.455,29 puana indi.

Trump'ın hafta sonu verdiği bir röportajda, tarifelerin ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmemesi endişeleri artırmıştı.

"Ekonomi üzerinde baskı oluştu"

Analistler, ABD'de kamu istihdamı ve finansmanında yapılan kesintiler ile gelecek günlerde gündeme gelecek federal hükümetin finansman yetersizliğiyle kapanmasını önlemeye yönelik bütçeye ilişkin gelişmelerin de ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Trump'ın politikalarının işletmeler için maliyetleri artırabileceğinden, enflasyonun yükselmesine yol açabileceğinden ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğinden korkulduğuna işaret eden analistler, ABD Başkanı Trump'ın bugün ABD'nin büyük şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini aktardı.

Bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, verinin, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin daha çok bilgi vereceğini ve piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Ayrıca analistler, ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önlemeye yönelik bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresi'nden gelecek haber akışının da yakından takip edileceğini belirtti.

Ekonominin yavaşladığına dair endişeler desteklendi

Kurumsal tarafta da ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines ile perakende şirketi Kohl's'un hayal kırıklığına yol açan tahminleri de ekonominin yavaşladığına dair endişeleri destekledi.

Delta Air Lines'ın yurt içinde zayıflayan talep nedeniyle birinci çeyreğe ilişkin kar ve gelir artışı tahminlerinde düşüşe gitmesi sonrası hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian dün verdiği bir röportajda, tüketici güvenindeki düşüşe işaret ederek piyasanın içinde bulunduğu zorluğun nedeninin bu olduğunu aktarmıştı. Bastian, "Bunun sonucunda şirketlerin kurumsal harcamalarını kısmaya başladığını gördük, harcamalar duraklamaya başladı. Tüketici harcamaları duraklamaya başladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'li perakende zinciri Kohl's'un hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesine karşın bu yıl gelirinde beklediği düşüşün beklentileri aşmasıyla yüzde 15'in üzerinde düştü.

Öte yandan New York borsası, dün de düşüşle açılmıştı.