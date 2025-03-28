New York borsası düşüşle açıldı

ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 42.233,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 5.674,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 17.704,58 puana indi.

İyimserlik tersine döndü

Trump'ın gelecek hafta açıklanması beklenen karşılıklı tarifelerinin kapsamının daha dar olabileceği yönündeki iyimserlikle, haftanın başında piyasalarda görülen yükseliş, ABD'nin çarşamba günü ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesiyle tersine dönmüştü.

Analistler, Trump'ın tarifelerinin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler yakından takip ediliyor

ABD'deki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla makroekonomik veriler yakından takip edilirken, bugün açıklanan veriler temel fiyat baskılarının geçen ay beklenenden daha fazla arttığını gösterdi.

Buna göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki aylık bazdaki artış oranı, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ocak ayındaki gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artacağı öngörülüyordu.

Analistler, kişisel tüketim harcamaları verisinin yanı sıra ABD'de bugün Michigan Üniversitesince açıklanacak tüketici güven endeksinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.