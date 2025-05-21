New York Borsası düşüşle açıldı

ABD'de Cumhuriyetçilerin kapsamlı vergi tasarısına ilişkin gelişmeler takip edilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,85 azalarak 42.314,56 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 azalışla 5.903,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kayıpla 19.010,10 puana indi.

Ülkenin mali görünümüne ilişkin endişeler derinleşti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen hafta kamu borcu ile faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesinin yanı sıra Cumhuriyetçilerin vergi gelirlerinde düşüşe neden olacak kapsamlı bir tasarı hazırlaması ülkenin mali görünümüne ilişkin endişeleri derinleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı olarak nitelendirdiği yasa tasarısına destek için dün Kongredeki Cumhuriyetçilerle bir araya gelmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın yasa tasarısının Kongre'den geçmesini engelleyebilecek muhalifleri ikna etmede zorlandığı bildirildi.

Analistler, kapsamlı vergi indirimlerinin yapılmasını hedefleyen tasarının ülkenin borcunun daha artmasına neden olabileceğine dair endişeler olduğunu belirtti.

İyimserlik azalıyor

Öte yandan ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması sonrası piyasalarda oluşan iyimserlik de diğer ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle azaldı.

ABD ekonomisine yönelik endişe ve belirsizliklerin artmasıyla tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,53'e yükseldi.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilirken, ABD'nin büyük perakende şirketlerinden Target'ın hisseleri de şirketin satışlarının ilk çeyrekte düşmesi ve bu yıl genelinde satışlarda düşüş olacağı konusunda uyarması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Bir diğer perakende şirketi Lowe's'un hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde kar bildirmesi ve yıl sonu satış beklentilerini korumasına karşın yüzde 1'e yakın geriledi.