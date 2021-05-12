New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 470 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,36 azalarak 34.269,16 puana geriledi. Endeks, şubat ayından bu yana kaydedilen en kötü performansını gösterdi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalışla 4.153,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 13.389,43 puana düştü.

Güne teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüşle başlayan endeksler, iyi gelen ekonomik verilere rağmen kapanışta da artan enflasyon endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izlemeye devam etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.