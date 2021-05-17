New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 34.327,79 puana geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 4.163,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 13.379,05 puana düştü.
Endeksler haftanın ilk işlem gününde de teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi mayısta 2 puan azalışla 24,3'e gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.
Analistler, yatırımcıların Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü açıklanacak tutanaklarını beklediğini bildirdi.