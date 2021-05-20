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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalarak 33.896,04 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 4.115,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 13.299,74 puana geriledi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Bankanın son toplantısına ait tutanaklar, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi.

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