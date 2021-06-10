  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. New York borsası düşüşle kapandı
Takip Et

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,44 azalarak 34.447,14 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 kayıpla 4.218,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 13.911,75 puana geriledi.

Analistler, devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle pay piyasalarında karışık/satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Etiketler
borsa New York borsası