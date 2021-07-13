New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 34.888,79 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.369,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 14.677,7 puana düştü.
Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi etkili oldu.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde yüzde 5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti.