New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, Fed tutanakların yayımlanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,08 azalarak 34.960,69 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,07 kayıpla 4.400,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 azalışla 14.525,9 puana düştü.
Güne düşüşle başlayan endeksler, Fed'in 27-28 Temmuz'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarının açıklanmasının ardından negatif seyir izlemeye devam etti.
Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.