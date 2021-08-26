New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesi günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 35.213,12 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 4.469,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.945,8 puana düştü.
Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin rekorlarının ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde düşüş kaydetti.
Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklediğini, söz konusu konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.