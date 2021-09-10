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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 34.879,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 4.494,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 15.248,3 puana düştü.

Endeksler, COVID-19 salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerin ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izledi.

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