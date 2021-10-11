New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalarak 34.496,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalışla 4.359,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.486,2 puana düştü.

Endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi. Geçen hafta 7 yılın ardından ilk kez 80 doları aşan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, bugün 82,17 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 5,6’ya, 2022 büyüme beklentisini de yüzde 4,4'ten yüzde 4'e düşürdü.