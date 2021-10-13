New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 34.378,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 4.350,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 14.465,9 puana düştü.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri körüklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,9'a düşürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi de Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin eylül ayında artamaya devam ettiğini bildirdi.

New York Fed'in eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri eylülde 0,1 puan artışla yüzde 5,3'ye yükseldi. Art arda 11 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı ise ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.