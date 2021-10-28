New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,74 azalarak 35.490,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 4.551,68 puana düşerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 15.235,8 puan oldu.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, Coca-Cola ve McDonald's gibi şirketler üçüncü çeyrekte satışlarının arttığını, General Motors (GM) ise karının düştüğünü bildirdi.

ABD'de dün yüzde 1,60'a kadar inen 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş eğilimini koruyarak yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi.

Ülkede hafta başında 85 dolara kadar yükselen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 82 dolara kadar çekildi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise dayanıklı mal siparişleri, eylülde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.